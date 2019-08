En helt almindelig café - og dog noget særligt

Formålet med cafeen er, at personer med psykiske lidelser får mulighed for at opnå højere livskvalitet gennem meningsfyldt beskæftigelse og socialt fællesskab.

Røde Kors var dog kun en del af cafeen de første to år. Parterne deler stadig lokale, men nu er det Socialpsykiatrisk Center, der står for den.

Cafeen på Lindegade 10 er dog som navnet siger: Noget særligt. For cafeen er daglig arbejdsplads for otte ansatte, der alle har det til fælles, at de har en psykisk lidelse.

Vejen: En smule afsides nede ad Lindegade - og lige nu næsten gemt væk med udsigt til et knap så kønt plankeværk, der skærmer for byggepladsen ved Vejen Kunstmuseum - ligger en café med navnet Café Noget Særligt.

Ser frem til flytning

Som nævnt har Café Noget Særligt ligget i Lindegade siden åbningen, men fra 1. oktober er det planen, at cafeen rykker ud af de nuværende lokaler - og ind i den nye café, der opstår i forbindelse med det nye bibliotek i Alfa Tower.

De sidste detaljer er ikke helt på plads, men trods det, så er der glæde hos de borgere, der er ansat i Café Noget Særligt, for flere af dem har gennem et par år udtrykt ønske om, at cafeen får et bedre lokale og en bedre beliggenhed.

- Jeg var ved at tude, da de fortalte det og tænkte: Endelig. Det er et ønske, jeg har haft de seneste to år, siger 59-årige Marianne Engsig, der har været ansat i Café Noget Særligt lige siden, cafeen åbnede.

Og Marianne Engsig, der bor i Brørup, arbejder i cafeen fire timer to dage om ugen, og hun er rigtig glad for sit arbejde.

- Det er med til at udvikle mig til den positive side. Der er mere at se til og gode kolleger. Det har rigtig meget at sige, fortæller Marianne Engsig, der ligesom alle andre på arbejdsmarkedet også kan have knap så gode dage.

- Der er nogle dage, hvor det hele kan rage mig, men når jeg så kommer herned, så går det som regel godt. For vi har et rigtig godt fællesskab, siger Marianne Engsig, der også ses med flere kolleger udenfor arbejdspladsen.

- Vi mødes i fritiden og går i strikkeklub, siger Marianne Engsig.