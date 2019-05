En grøn og digital 100-årig

Solar-koncernen med hovedsæde i Vejen fylder 100 år. Gennem årene har virksomheden, som i dag tæller over 3.000 ansatte, haft modet til at udfordre ukendt land. Digitaliseringen og grøn omstilling er afgørende.

Det var dengang, det hele begyndte, men virksomheden har været gennem mange forandringer. Solar, der har sit hovedkvarter i Vejen, har i skiftende perioder beskæftiget sig med import, produktion, leverance af produkter og engroshandel. Med en betydelig evne til forandringer og konstant udvikling er Solar-koncernen i dag en af Nordeuropas førende sourcing- og servicevirksomheder inden for el-, vvs- og ventilationskomponenter. Dertil kommer leverance af teknologi inden for blandt andet klima, energi og sikkerhed.

Fredag den 17. maj runder den børsnoterede virksomhed en milepæl. Det er præcis 100 år siden, at en ung iværksætter, Jacob Jørgensen, solgte en målerfabrik i Kolding for dagen efter at stifte Nordisk Solar Compagni sammen med vennen Herluf Sørensen.

Solar-koncernen har sine største markeder i Danmark, Holland, Sverige og Norge. Men der er også aktiviteter i Polen og Færøerne.Centrallageret i Vejen omfatter cirka 215.000 artikelnumre. Solar har et stort fokus på at skabe tætte relationer til den enkelte kunde. Det giver virksomheden mulighed for at opfylde kundens skiftende ønsker og behov. Da centrallageret - i dag på 45.000 kvadratmeter - i Vejen blev taget i brug, blev nattetimerne brugt til at transportere de varer, der var bestilt, så de kunne være ved kunden om morgenen. I dag er den service endnu mere vidtgående. Via apps kan kunderne i de større byer bestille varer, som med Fastbox-løsningen leveres inden for en time. Af de godt 3.000 medarbejdere i Solar-koncernen er de cirka 500 beskæftiget på hovedkontoret og centrallageret i Vejen.

Fejres internt

Bededag er helligdag, så 100 års-jubilæet bliver først markeret internt for medarbejderne i virksomheden på mandag. Og jubilæet markeres ikke uden stolthed.

Virksomhedens CEO, topchefen i Solar, er 50-årige Jens Andersen.

- Grundlæggende har Solar altid haft modet til at udfordre status quo. 100 år er rigtig mange år, for de fleste virksomheder - i gennemsnit - bliver omkring 30 år. Vi er en virksomhed, som har et godt afsæt for at blive her mange år endnu. Vi er rigtig langt med digitaliseringen, faktisk begyndte nogle af vore it-folk tilbage i slutningen af 80'erne at udtænke ideer, siger Jens Andersen.

Stronger together (Sammen er vi stærkere). Det er ud fra dette slogan, at medarbejderne arbejder. Og filosofien med at udfordre status quo kræver ideer.

- Netop det med at få ideer er så afgørende for vores videre udvikling. Det er også derfor, at vore medarbejdere er den vigtigste ressource. Vi skal kunne turde begå fejl. Jeg siger gerne, at det er vigtigere med små, daglige skridt i den rigtige retning i stedet for store forkromede strategiplaner, som alligevel ikke bliver ført ud i livet, siger Jens Andersen.