En ferieuge med masser af bevægelse

Vejen: Allerede fra morgenstunden var der masser af aktivitet på programmet for de 22 børn, der i denne uge er tilmeldt "Aktiv sommercamp" i Vejen Idrætscenter.

Campen foregår hele ugen, og på førstedagen kunne børnene, der er i alderen syv til 14 år, få mulighed for at lære hinanden at kende.

- Vi startede med introduktion og navneleg, for de kender jo ikke hinanden. Og så var der opvarmning, fortalte Karen Klarskov Wind, der er leder af ugens sommercamp.

Formiddagen bød blandt andet på Easyline cirkeltræning, hvor børnene skulle prøve kræfter med de forskellige maskiner i idrætscenterets fitnessafdeling, og hit-træning, hvor det gjaldt om at få pulsen i vejret.

- Senere er der så rundbold, og så lægger vi noget sort plastik ud med sæbe på, som børnene kan glide på, sagde Karen Klarskov Wind, der har været ansat hos Vejen Idrætscenter siden 2. januar.

Så sommercampen var hendes første, men det var tydeligt, at hun glædede sig til hele ugen.

- Det er skidesjovt, kom det fra Karen Klarskov Wind.

I løbet af ugen skal børnene også prøve kræfter med jumpingfitness, stjerneløb, og det bliver naturligvis også til en tur i svømmehallen.

- Og så skal de også have noget teambuilding, hvor de lærer at hjælpe hinanden, fortalte Karen Klarskov Wind.

Torsdagen bliver ekstra lang for de 22 piger og drenge, for den dag ender med overnatning, og i løbet af dagen vil der være børneyoga og børnedisco.

Fredag bliver ugen afsluttet med en olympiade, hvor børnene skal dyste i forskellige discipliner.