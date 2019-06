Én fartsynder blev blitzet

Rødding: En sjælden gang sker det, at politiets fotovogn kan få bilister til at sænke farten. Det skete tirsdag på en af Syd- og Sønderjylland Politis

fokusstrækninger. Det var på Jelsvej ved Rødding, hvor politiet efterfølgende måtte konstatere, at bilisterne her bare kan det der med at overholde fartbegrænsningen.

Det kunne de i hvert fald tirsdag, da fotovognen var kørt i stilling på strækningen klar til at måle og blitze løs. Men sådan skulle det ikke gå. Kun en enkelt fartsynder blev foreviget, og vedkommende blev målt til at have kørt 99 kilometer i timen.

"Resten var under blitzgrænsen, og tak for det", skrev politiet efterfølgende på Twitter.