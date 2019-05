En eventyrlig skovhave i Lindknud

I længden viste det sig ikke at være rentabelt, og så fik parcelhushaven stille og roligt lov til at brede sig. Der er stadig mange store graner på grunden, og de sælges især som juletræer til større pladser og torve. Efterhånden som granerne er blevet fældet, har parret plantet fortrinsvis surbunds-planter som Azalea og Rododendron.

Bente og Henning Frandsen flyttede ind i et ret almindeligt parcelhus med en ret almindelig parcelhushave for ca. 40 år siden. Omkring 1990 fik de mulighed for at inddrage nabogrunden, så de efterhånden kom op på 5 ha. I starten prøvede de at have korn i det store jordstykke, men efterhånden fandt de på at producere juletræer, så det store område blev tilplantet med Nordmannsgran.

LINDKNUD: På Favrskovvej i Lindknud bor ægteparret Bente og Henning Frandsen. De er begge to inkarnerede havefolk og har anlagt en have som er noget ud over det sædvanlige - ikke bare størrelsen - 5 ha., men også indretningen og beplantningen.

På kryds og tværs

De to havefolk har bygget bedene op som forhøjninger mellem granerne for at blomsterne virkelig kan komme til deres ret. Haven er blevet udvidet lidt efter lidt uden at der har været en overordnet plan. Stier og "alleer" går på kryds og tværs - enkelte har navne. Indimellem støder man på en udsigtsbænk, en bro, en sø, en legeplads eller små hyggelige lysthuse. Hele tiden er der nye overraskelser, og haven er så stor at man nemt kan blive væk.

På et tidspunkt fik Henning den ide at grave en sø ud - det blev til i alt 3 søer med andehuse og guldfisk. Den overskydende jord fra udgravningen blev lagt i en dynge. Det viste sig at udsigten var rigtig god fra toppen, så det resulterede i et fint lille lysthus, hvorfra man kan nyde udsigten over næsten hele haven.

Hvert år kommer der nye afsnit til i haven. Henning er en rigtig handy-man der både kan bygge huse og broer, lægge brosten og klare gartnerarbejdet. Planterne købes på planteskoler eller hentes hos familie og venner, og Bente er skrap til selv at formere med stiklinger og rodskud.

En af de mest iøjnefaldende planter i haven er Mammutplanten, som står flere steder. Man finder også mange usædvanlige træer, fx søjlelind, søjle-eg og lyngtræer. Henning interesserer sig også for store flotte mark-sten, så dem er der naturligvis også mange af. Parret har stadig mange ideer til nye tiltag i haven. Efter at Henning gik på pension for et par år siden, er han gået helt amok, som Bente udtrykker det.

Der foregår også produktion af flis og brænde på grunden, men ingen kan være i tvivl om at det er skovhaven der har højeste prioritet.

Det er meget inspirerende og fascinerende at tale med så passionerede mennesker om deres livsværk.