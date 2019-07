En europæisk los i Glad Zoo har to halvstore killinger

Lintrup: For et par måneder siden fødte den europæiske Los i Glad Zoo to små killinger i deres anlæg. I tiden op til fødslen noterede dyrepasseren sig, at hunnen var begyndt at bule en smule ud på maven, når hun lå og slappede af. Den 29. maj fødte hun så de to killinger - en han og en hun.

Siden har hun holdt sig mest i fødehulen sammen med ungerne, som er født med lukkede øjne, fuldstændig ligesom almindelige huskatte. Efter cirka 14 dage åbnede ungerne øjnene og begyndte at bevæge sig lidt rundt i hulen, og nu her cirka halvanden måned efter, er de begyndt at gå rundt på egen hånd i hele anlægget.

Her vil de vokse op sammen med forældrene til de bliver godt et år, hvor de fra naturens side vil forlade forældrene. Hos os får de lov at blive lidt længere, inden de skal videre til en anden zoologisk have.

Driftschef Dennis Hein Jensen fortæller i en pressemeddelelse, at Den Europæiske los lever i det nordlige Skandinavien, nærmere betegnet Finland, Norge og Sverige, samt i Polen og det gamle Sovjet. Det er den største af de fire los arter, og bl.a. på grund af det store udbredelsesområde, er den ikke kritisk truet.