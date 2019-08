En eller flere lommetyve er på spil

Vejen Kommune: Det sker alt for ofte, når ældre kvinder er på indkøb i supermarkeder, at en lomme-, taske-, eller tricktyv, går med ind i butikken. Tyven ved nemlig godt, at mange ældre kvinder har deres taske stående i indkøbsvognen, og at der i tasken som regel befinder sig en pung med kontanter og et hævekort.

Det gjorde der onsdag formiddag i Aldi i Brørup, hvor tyven forsvandt med en ældre kvindes pung og hævekort. Og det samme har nu gentaget sig i Aldi i Jels.

Torsdag aften klokken 18.48 fik politiet således en anmeldelse af et tricktyveri, som blev begået kort forinden. Denne gang var det en 70-årig kvinde fra lokalområdet, som tyven havde udset sig.

Syd- og Sønderjyllands Politi sendte en patrulje til gerningsstedet, hvor optagelserne fra butikkens videoovervågningsanlæg er blevet gennemset. Det kan meget vel være den samme gerningsmand, som stadig er på spil.

Et godt råd fra politiet til ældre kvinder på indkøbstur er helt at undgå at have kontanter med.

- Brug et hævekort, og helst et kontaktløs af slagsen. Og så skal de lade være med at placere deres tasker i indkøbsvognen, siger vicepolitiinspektør, Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis forebyggelsessektion.

Sådan er der flere gode råd, som politiet hellere end gerne vil oplyse ældre mennesker om.

- Men butikkerne har også et ansvar for at forhindre den slags tyverier. Sørg for, at der er en diskretionslinje, sørg for god afskærmning af betalingsterminalen, og lad butikspersonalet være opmærksomme på, at der kan være tricktyve på spil, siger Christian Østergård.

Politiets forebyggelsessektion vil meget gerne besøge ældrecentre og aktivitetscentre for at give gode råd om, hvad ældre mennesker kan gøre for ikke at blive ofre for tricktyve og lommetyve.