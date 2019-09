En eksplosion i bilen sætter tanker i gang...

Klummeskribenten filosoferer i ugens klumme over alt dét, der sker, når mennesker udsættes for et uventet angreb.

VEJEN: En hændelse på en vestjysk landevej for nylig har fået mig til at tænke over, hvor små vi i virkeligheden er, og hvor tilfældigt, det er, at vi overhovedet lever og er her.

Jeg havde hentet min teenagerdatter fra efterskole og kom kørende i min Opel Corsa på strækningen fra Ringkøbing mod Skjern med knap 80 kilometer i timen. Solen skinnede fra en skyfri himmel. På markerne blev der høstet langs grønne læhegn et godt stykke fra vejen, og der var mindst 700-800 meter til bilen foran mig og samme afstand til bilen bag mig. I den modsatte kørebane kom en traktor med vogn langsomt kørende, og alt åndede fred og idyl, da der pludselig lød et kæmpe brag.

På et splitsekund var bilens bagrude sprængt til atomer, og det regnede med glasstykker på bagsædet. Braget var så højt, at jeg dukkede mig bag rattet og tænkte: Der må være placeret en bombe i bilen! Hjælp - det er terror!!

Ja, jeg ved godt, det lyder overdrevet, men det var altså det, jeg tænkte, og alt i min krop rystede af skræk.

Heldigvis var der ikke tale om terror. Det var formentlig en sten, der ramte min bil og fik bagruden til at eksplodere. Hvor den kom fra, aner jeg ikke, for bagruden sprang i den side, der vender ind mod vejkanten, og det virker usandsynligt, at en sten fra en traktor i den modsatte kørebane skulle kunne ramme min rude netop dér. Var det mon et stenkast, leveret med skarp præcision af drilske drenge i en vejgrøft? Eller var det et vildtfarende jægerskud? Eller tabt affald fra et fly?

Usandsynlige forklaringer - jeg ved det godt - men man griber altså let til den slags forestillinger, når man fyldes af et desperat behov for at vide HVORFOR.

Mennesker, som rammes af terror, må stille præcis det spørgsmål: Hvorfor mig? Og de får ikke noget svar.

Jeg priser mig lykkelig for, at eksplosionen i min bil ikke skyldtes en bombe eller nærkontakt med en nedgravet landmine. I vores del af verden er den slags forfærdelige hændelser heldigvis nærmest ikke-eksisterende, og det er godt, for terror-ofre betaler ikke kun med deres kroppe.

Hvis de er så heldige at overleve et terrorangreb, må de leve resten af deres liv uden nogensinde igen at kunne føle sig trygge.

Den pris må være utrolig hård at betale.

Tryghed er jo da et vigtigt, fundamentalt, udgangspunkt for det at kunne tage del i selve livet.