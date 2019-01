Han var initiativrig og gik ofte forrest med stor energi. Han kunne simpelthen ikke lade være. Opvæksten havde han på en gård på Agerlundvej ikke langt fra det landbrug, han købte for fire år siden, så selvfølgelig skulle han gå sin far, Peter Nygaards fodspor. Det var tidligt hans plan, og sådan blev det.

Sådan skriver Kirsten Hansen på jv.dk ved den 34-årige landmand Svend Nygaards død i en arbejdsulykke på sin gård på Skovbøllingvej øst for Glejbjerg i tirsdags. Hun udtrykker dermed præcist de følelser, som de, der lærte den unge mand at kende, kan skrive under på uden forbehold. Han var på mange måder en enestående person, som man ikke kunne undgå at have et positivt syn på. Én man satte pris på at være i selskab med.

Fuldtidsformand

Allerede i skoletiden var der noget særligt ved Svend Nygaard. Som en af forholdsvis få drenge deltog han i Højmarkskolens Kor og var i 2002 med på korets store turné i USA. Han videofilmede koncerterne og fastholdt på den måde oplevelserne på en minderig tur.

Efter at have været rekrut lod han sig i 2007 udsende som soldat i hæren til det uroprægede Kosovo, og han deltog derfor i kommunens veterandag, som blev holdt for første gang i september.

For fem år siden arbejdede han i Odder og engagerede sig stærkt i LandboUngdom. Der tog man med kyshånd imod hans flid og organisationstalent. Han steg hurtigt i graderne og endte som landsformand på fuld tid. Her virkede han, til han købte landbruget hjemme i Glejbjerg.

- To fuldtidsstillinger, nogle har endda ment, at det er tættere på tre fuldtidsstillinger, når man er selvstændig landmand, ja, det bliver altså for meget, sagde Svend Nygaard til et landbrugsblad, da han købte gården på 100 ha plus 100 i forpagtning og 200 malkekøer.

- Nu glæder jeg mig til den nye tilværelse, selvom jeg har nydt min tid som fuldtidsformand.