Jels: AniCura Sydvet Dyrehospitaler i Rødding og Sommersted inviterer onsdag den 11. september til arrangementet "Mig og min hund." Arrangementet, der foregår ved friluftsscenen ved Jels Vikingespil, begynder klokken 16, hvor pladsen åbner og gæsterne har mulighed for at besøge de forskellige stande, der er opstillet.

Der vil være mulighed for at købe mad på pladsen, men det er også tilladt at medbringe sin egen madkurv.

Klokken 16.30 er der velkomst, og klokken 17 kan man opleve Irene Jarnved, der er en af landets skarpeste hjerner indenfor hundeadfærd og træning. Irene Jarnved vil i løbet af aftenen give publikum et indblik i og en forståelse for indlæring af selvkontrol - både i hverdagssituationer og til træning.

Deltagelse koster 75 kroner pr. person - for børn under 18 år er prisen 25 kroner. Man kan læse mere på www.anicura.dk/sydvet-dyrehospitaler.

Det er andet år i træk, at dyrehospitalerne stabler et sådant arrangement på benene. Sidste år deltog mere end 300 mennesker.