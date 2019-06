En aften med lys, bål og en lille smule erotik

- Sankthansaften gør vi en masse ting, som vi forbinder med at have det sjovt. Vi synger, og vi spiser, og vi drikker. Og intet bål med respekt for sig selv uden en heks. Heksebrændingerne er ikke bare en tilfældig parentes i vores historie. Faktisk nåede vi at brænde omkring 10 millioner mennesker over hele Europa i årene med hekseforfølgelser.

Hans Chr. Schack holdt i aftes båltalen ved sankthansfesten i Anlægget i Holsted St. Et par hundrede borgere deltog i festen for "sommeren og lyset", som Schack mener, der i sig selv er grund til at fejre.

HOLSTED: - Sankthansaften er en livsbekræftende fest, og den står for de fleste af os som noget ganske særligt, for til det livgivende knytter sig jo også det romantiske og det erotiske.

Syndebukke

- Naturligvis var de ikke hekse i bogstavelig forstand. Men de blev ofre for et dybt menneskeligt behov for at finde syndebukke, et behov som vi ikke er vokset fra endnu, men blot opfylder på en anden måde i dag.

- Syndebukke skal helst være anderledes, se anderledes ud, have en anden hudfarve eller en anden religion, så vi lettere kan distancere os fra dem og føle os normale.

- Ethvert samfund har brug for mangfoldighed. Det er grundliggende mest inspirerende at møde folk, der er anderledes end én selv. Men rollen som den, der skiller sig ud, overlader vi helst de andre. Det er lettest at være normal. Men jeg tror bestemt, det er sjovest ikke at være det.

Hans Chr. Schack sluttede sin tale med at sammenligne Anlæggets Venner, som tager sig af det grønne område, med hekse og trolde - altså folk med overskud og favnende.

- Anlægget er åbent for alle. Foreningen har til formål at fremme brugen af anlægget. Det gør de med de rigtig mange aktiviteter, hundeskoven, tennisbanen, stier, træer, bord-bænke sæt, bålhytte, grill, naturlegeplads, dådyr og i nær fremtid også en toiletbygning og shelters.

- Det er helt fantastisk, det som bestyrelsen klarer, Inger, Christian, Merete, Jørn, Lars, Inger og Henrik.

- Man skulle næsten tro, de havde hekse og trolde-evnen, men vi lever heldigvis i 2019, og vi ved bare, at de er ildsjæle, som brænder for Anlæggets Venner. Tak for det.