En af de sidste frihedskæmpere er død - næsten 103 år gammel

BRØRUP: Den 10. februar 1920 stod mejslet i Karl Christensens hukommelse. Det var den første og klareste erindring, han havde fra sin tidlige barndom i Harreby i det tyskokkuperede Sønderjylland.Man skal nødvendigvis havde en vis årrække i bagagen for at kunne huske genforeningen, men det krav klarede Christensen. Han mener selv, han har levet et "kedeligt og normalt liv", fortæller han i Jørn Jørs Pedersens smukke og interessante nye bog med portrætter af 17 danskere på 100 og derover. Bogen udkom for et par år siden.

Men han tog fejl, Carl Christensen. Han kunne se tilbage på et liv fyldt med begivenheder og hændelser, der både havde præget Danmarkshistorien og hans eget liv. Hvem ville f.eks. ikke gerne have oplevet euforien den februar-dag i 1920, hvor danskerne i Sydslesvig stemte sig hjem i kongeriget.

"Unge dansksindede mænd deltog på tysk side med livet som indsats i 1. Verdenskrig, og mange betalte den højeste pris for en sag, der ikke var deres, og i hvilken de ingen interesse havde. Men endelig kunne endelig kunne de nu igen tale frit, og endelig kunne de tilkendegive deres indgående ønske om at vende tilbage til det, de engang var: danskere", skriver forfatteren i bogen.- Det blæste voldsomt og regnede på afstemningsdagen, flaget røg af flagstangen på gårdspladsen. Det er det, jeg kan huske, fortæller Karl Christensen i bogen.