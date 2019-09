Helene og Sten Ellegaard, der sammen driver begravelsesforretning i hele regionen, er så småt faldet til i de nye rammer i Vejen bymidte. Her er der plads til at koncentrere sig om at skabe nærvær og at have god tid til de pårørende, der er kernebegreber for virksomheden.

VEJEN: Borgere i Vejen og omegn har måske hilst på familien Ellegaard til Open By Night i slutningen af august. Her havde Sten og Helene, der sammen driver både Ellegaard Begravelse og Syd og Sønderjysk Begravelse, taget opstilling foran forretningen i Nørregade, hvor de serverede kaffe og sodavand. - Vi overvejede, om det nu også var passende for en bedemandsforretning at reklamere på den måde. Vi endte med at stå der hele aftenen og tale med folk. Det var en rigtig god aften, fortæller Sten Ellegaard. Siden 1. september sidste år har de drevet bedemandsforretning fra deres private adresse i Vamdrup. Tidligere har de holdt møder med afdødes pårørende i egen stue. Nu kan de invitere pårørende ind i hyggelige lokaler i Nørregade, hvor der er bedre plads, hvis det er det, de pårørende ønsker. - Jeg har i lang tid haft et ønske om at arrangere foredrag, hvor folk blandt andet kan blive vejledt i at skrive deres sidste vilje, der gør begravelser og bisættelser mere overkommelige for de efterladte. Den slags ting har vi også mulighed for at arrangere nu, siger Helene Ellegaard.

Vi lægger enorm vægt på at være en personlig bedemandsforretning. Det er Sten og jeg, der tager telefonen, lægger afdøde i kisten og er med i kirken. Det er altså de samme mennesker, du møder, igennem hele den svære tid. Det betyder meget i sådan en situation. Helene Ellegaard

Udover det almindelige bedemandsarbejde underviser Helene Ellegaard konfirmander og minikonfirmander. Her viser hun blandt andet kisten frem og forsøger at bryde det tabu, døden kan være. Foto: André Thorup

Møder de samme i hele forløbet Helene har arbejdet tyve år som sygeplejerske, men bedemandsarbejdet tiltalte hende, fordi hun her kan give de pårørende al den tid, de har brug for. Sten er egentlig uddannet fotograf med egen forretning i både Haderslev og Middelfart igennem ti år, men har også arbejdet som bedemand i Midtjylland. Her var han ansat i en større begravelsesvirksomhed, men savnede at være med i hele forløbet. For at fastholde den nærhed, de begge stræber efter at give de efterladte, er det vigtigt, at virksomheden ikke bliver større, end at de kan løfte opgaven selv. Der må ikke være for mange led i forretningen. - Vi lægger enorm vægt på at være en personlig bedemandsforretning. Det er Sten og jeg, der tager telefonen, lægger afdøde i kisten og er med i kirken. Det er altså de samme mennesker, du møder, igennem hele den svære tid. Det betyder meget i sådan en situation, fortæller Helene Ellegaard.