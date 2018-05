Eleverne var både kunstnere og designere

- Jeg kan godt lide, at vi laver noget på en anderledes måde - og jeg kan godt lide at være ude i naturen, sagde Nicoline Korsager Petersen.

Torsdag var det blandt andet eleverne fra 4.A på Jels Skole, der under kyndig vejledning fra designer Laura Baruël var i gang med at snitte i pinde af forskellige størrelser.

En genial idé

Det var ikke kun eleverne, der syntes, at muligheden for at være kreative ude i naturen var en rigtig god idé. Samme opfattelse havde Laura Baruël, der blandt andet har designet kostumerne til nisserne i de to kendte julekalendere "Pagten" og "Tinkas Juleeventyr."

- Det er rigtig sjovt at arbejde direkte ude i naturen. Jeg er fascineret af, at man er ude på lokationen og kan gå i en slags dialog med omgivelserne, sagde Laura Baruël, der også skulle tænke lidt mere anderledes.

- Det er klart, at der er en masse logistiske udfordringer. Jeg har for eksempel ikke lige min symaskine eller trykmaskine med, fortalte Laura Baruël, der dog ikke betænkte sig ret længe, da hun blev spurgt, om hun ville være underviser på workshoppen i Rødding.

- Jeg tænkte bare, det lyder megafedt. Det er en meget genial idé at rykke værkstedet ud i naturen, sagde Laura Baruël, inden hun igen skulle i gang med at guide eleverne i deres arbejde med at designe og bygge egne alternative træ-kostumer.