Elever samler affald og vil plante nye træer

Askov: Gå dig en tur og læg så lige mærke til, hvor meget affald, der ligger og flyder - ikke bare i naturen, men også på gader og fortove. En sådan opfordring behøver højskoleeleverne på Askov Højskole ikke, for de har af egen drift besluttet sig for gør noget ved sagen ved at samle skrald og affald ind i Vejen Kommune.

De har døbt indsamlingen: Trash Walk, og ud over at få gjort rent i kommunen er målet at skaffe penge til at plante nye træer i parken ved Askov Højskole. Det sker også som et led i Askov Højskoles vision om at følge FN´s klimamål.

- Lokalsamfundet bliver rent, eleverne får motion, og højskolen får nogle nye træer, siger initiativtageren til indsamlingen, linjefagsleder på Askov Højskole, Jonas M. Hoeck.

Han forklarer, at idéen til "Trash Walk" opstod i forbindelse med, at højskolens udenlandske elever i marts har haft bæredygtighed som tema. Askov Højskole arbejder samtidig på at kunne leve op til FN's klimamål og at udvide arbejdet med bæredygtighed på højskolen generelt.

At eleverne vil samle affald ind, glæder højskolens forstander Rikke Holm. På den måde kan miljøet og kommunen ikke bare blive renere - med deres initiativ kan eleverne også være med til at samle penge til nye træer ved højskolen.

- Ideen er rigtig god, fordi mange unge gerne vil handle bæredygtigt og dette projekt er en meget konkret handling. Samtidig er det en del af vores værdigrundlag, at skolen har udsyn globalt, nationalt og lokalt, hvilket dette projekt jo helt er i tråd med, siger Rikke Holm.