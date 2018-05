Elever læser højt for geslinger

Gesten: I Gesten deles skoleelever og børnehavebørn til daglig om den samme matrikel under navnet Børnehuset, men det har hidtil haft begrænset betydning i hverdagen.

Klasselærer i den samlede 4.-5. klasse, Lene Bendrup, har dog med et nyt initiativ forsøgt at lave om på det, og for få uger siden satte hun således et nyt læseprojekt i søen.

Det går ud på, at hendes elever bruger en undervisningstime hver onsdag på at læse højt for "geslingerne", som starter i skole efter sommerferien.

- Jeg synes, det hidtil har fungeret upåklageligt. Det er en udfordring, for børnehavebørn har ikke nødvendigvis helt den samme respekt som tidligere, men mine elever er fantastisk gode til at tage ansvar og vise, hvem der bestemmer, siger Lene Bendrup.