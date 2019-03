Elever havde fodbold på skemaet

Dennis Nielsen fra fodboldudvalget er her i gang med at instruere i, hvordan der skal dribles mellem keglerne. Foto: Martin Ravn

Skodborg Idrætsforenings fodboldafdeling havde tirsdag i samarbejde med DBU arrangeret fodboldtræning for eleverne i Skodborg Børnecenter. Med arrangementet håber fodboldfolkene, at flere får interesse for sporten.

Skodborg: - Det er da sjovt, lød det fra Maja, mens hun og hendes kammerater fra 1. klasse tirsdag formiddag forsøgte at drible sig igennem en ikke helt nem bane, der var markeret med kegler. Det der var sjovt, var de øvelser, som Maja og kammeraterne, der alle er elever i Skodborg Børnecenter, fik lov til at prøve kræfter med fodboldsporten. For fodboldafdelingen i Skodborg Idrætsforening havde i samarbejde med Svend Pedersen fra Dansk Boldspil Union fået mulighed for at give alle børnecentrets elever en forsmag på, hvor sjovt det kan være at spille fodbold. Og formålet med en dag i fodboldens tegn var helt klart.

Foto: Martin Ravn Eleverne i Skodborg Børnecenter fik årgangsvis på skift en lektion i fodbold. Foto: Martin Ravn

Vil gerne have flere i gang - Vi håber, at vi kan få flere i gang med at spille, fortalte Dennis Nielsen, der er medlem af fodboldudvalget og sammen med Svend Pedersen stod for træningen af eleverne. Udover at prøve kræfter med at drible med bolden og andre motoriske øvelser, blev der også spillet korte fodboldkampe, og børnenes samarbejde blev testet i en omgang "tag-fat". - I skal hjælpe jeres kammerater, ligesom man gør i fodbold, lød det fra Svend Pedersen, mens piger og drenge drønede rundt på plænen i forsøg på at undgå at blive fanget. Om de af eleverne fra 0. til 6. klasse, der ikke har spillet fodbold før, i løbet af lektionerne fik smag for sporten, er uvist, men sikkert er det i hvert fald, at fodboldafdelingen i næste uge tager hul på udendørssæsonen, hvor de nuværende 85 medlemmer af fodboldafdelingen er klar til at kæmpe om hver en bold.

Foto: Martin Ravn Svend Pedersen fra DBU havde flere sjove øvelser med til børnene. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Det gælder om at ramme helt rigtigt, hvis bolden skal i mål. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Samarbejde er vigtigt i fodbold - det fik børnene blandt andet også lært. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Det var tydeligt at se, at børnene syntes, at dagens fodboldtræning var sjovt. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Tirsdagens arrangement var lavet for at gøre flere af børnene interesserede i at spille fodbold. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Det var ikke kun drengene, der havde det sjovt. Pigerne hyggede sig også. Og selvom det måske ser sådan ud, så keder pigerne her sig ikke. De følger nøje med i, hvordan de skal drible gennem de kegler, der er opstillet på banen. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Pigerne kunne hurtigt blive enige om, at dagens omgang fodbold havde været sjov. Foto: Martin Ravn