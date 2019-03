Elever har fået lektioner i privatøkonomi

Et af de økonomiske emner, som er vigtigt at kende til, er også at vide, hvordan man kan risikere som dårlig betaler at havne i RKI-registret. Ifølge nye tal fra Finans Danmark er knap 50.000 unge mellem 18 og 30 år i dag registret i RKI.

- Det er vigtigt at styrke unges viden om penge og privatøkonomi, så de kommer godt fra start, når de selv skal i gang med at tage økonomiske beslutninger.

Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening afholder hvert år Pengeuge.I 2019 afholdes Pengeuge den 11.-15. marts (uge 11). Formålet er at øge den finansielle forståelse i grundskolens ældste klasser (7.-9. klasse). Under Pengeugen underviser gæsteundervisere fra landets banker på skolerne. Al gæsteundervisning følger de officielle retningslinjer og uden virksomhedslogoer. Danmarks første Pengeuge fandt sted i marts 2014.

Læg et budget

Michael Nim fortæller, at et af Pengeugens mål er netop at reducere antallet af unge, der kommer i RKI og mister kontrollen over deres egen økonomi eller lander i gældsfælden. Og her et budget et meget vigtigt værktøj til at få styr på økonomien.

- Det er helt afgørende, at eleverne lærer at lægge et budget med alle indtægter og udgifter, så de får et overblik over deres økonomi.

Michael Nim har også et godt råd, der kan være med til at hjælpe unges drømme godt på vej, for ved at lægge et lille beløb til side hver måned, kan man nå langt.

