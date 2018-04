Elever fik hjælp af UFO til sangskrivningen

Sangskriverdag

Koda, en forening der varetager danske komponisters rettigheder, sender hvert år professionelle sangskrivere og musikere ud til skoler for at undervise eleverne i sangskrivning, tekst og komposition. Det sker for at sætte fokus på det arbejde, der ligger bag sang og musik.Skolerne kan søge om at få en gratis workshop med en professionel komponist eller musiker. Koda sørger for, at musikere og komponister får betaling, når deres musik bliver brugt. Det sker at lave aftaler om betaling for brug af musik, når den bliver spillet offentligt, for eksempel i radio, ved koncerter, på streamingtjenester og i restauranter.