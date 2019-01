Elever dyster på viden

Vejen Gymnasium og HF deltager i en landsdækkende turnering i spillet Bezzerwizzer. Det betyder, at mobiltelefonerne lægges væk for en stund, og hyggen og samværet sættes i fokus.

VEJEN: I disse uger afholder ungdomsuddannelser landet over Bezzerwizzer-turneringer, hvor skolens skarpeste hoveder skal findes. Vejen Gymnasium og HF deltager i turneringerne, og her dyster eleverne den 6. februar. Det er den danske spiludvikler Bezzerwizzer Nordic, Politiken og landets elevorganisationer, der står bag afvikling af turneringerne på landets ungdomsuddannelser.

Spillet får ros

Virksomheden har fået mange positive tilbagemeldinger fra skoler og uddannelsesinstitutioner, som deltog sidste år.

Flere elever har givet udtryk for, at turneringen var en kærkommen lejlighed til at lægge mobiltelefonerne væk for en stund og fokusere på noget andet end opgave-afleveringer og lektier. Derfor arrangeres turneringerne i år også på skoler i Norge og Sverige - lande, hvor den danske spilvirksomhed har været aktiv i ti år.