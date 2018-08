Ekstrem varme: Brandværn rykker ud med væske til de ældre

De høje temperaturer får nu Skodborg Frivillige Brandværn til at tilbyde at køre rundt til ældre borgere for at sikre sig, at de har det godt og får nok at drikke.

Skodborg: Husk rigeligt med væske, så du ikke bliver dårlig.

Sådan går mange nok rundt og siger til hinanden i disse uger.

Hos Skodborg Frivillige Brandværn tager man nu skridtet videre for at sikre sine medborgeres velbefindende.

De frivillige brandfolk tilbyder, at pårørende kan ringe, hvis de har en forælder, nabo eller bekendt, som de gerne vil have brandværnet til at køre forbi med lidt vand, saftevand og en sludder.

- Vi går alle og sveder, men de ældre er lidt mere pressede i denne tid. Derfor har vi tænkt over, hvordan vi kan gøre en forskel. Det kan vi ved at tilbyde at køre rundt og kigge, om de ældre har det godt og samtidig tilbyde dem lidt at drikke, siger frivillig brandmand Lynge Jakobsen, som fik ideen.

Resten af brandværnet var straks med på ideen, fortæller brandkaptajn Peter Schmidt.

- Det er en service for vores egne borgere. Nogle ældre er måske ikke selv klar over, at de ikke får nok væske og risikerer dermed at dehydrere eller få et ildebefindende. I de tilfælde hvor børnene er flyttet langt væk, er det en tryghed at vide, at der er nogen, der kan kigge forbi ens gamle mor. Hjemmeplejen har jo travlt nok, så vi vil gerne hjælpe, siger han.

Skodborg Frivillige Brandværn har allerede fået flere henvendelser om ældre, som de er rykket ud til.