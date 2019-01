Ekstra-ansættelse gav politisk forundring

- Jeg formoder, at det kan ske, ja. Men det er lovbundne opgaver, der her skal løses, og dem kan man ikke bare vælge fra. Vi kan ikke vide, før året er gået, om der bliver behov for en permanent opnormering af området.

VEJEN KOMMUNE: Et enigt byråd i Vejen Kommune vedtog tirsdag eftermiddag en midlertidig opnormering af det rådgiverteam, der blandt andet arbejder med børnehandicap. Helt konkret skal der ansættes en medarbejder mere i et år.

En kraftig stigning

Maya Ryom fra Enhedslisten var bekymret for årsagen til behovet for en opnormering. Af sagsfremstillingen fremgår det, at rådgiverteamet har svært ved at nå at behandle alle de ansøgninger, borgerne sender ind. Siden midten af 2018 har der været en stigning på 17 procent i antallet af ansøgninger.

Hun sagde:

- Det er en kraftig stigning, der har været i mængden af opgaver i dette team, og stigningen er sket fra midten af 2018. Skyldes det, at teamet har fået flere sager, eller er der behov for bedre vejledning? Måske burde vi tage sagen med til budgetlægningen i 2020.

Anni Grimm, tidligere medlem af DF og nu løsgænger, undrede sig over, at sagen og dens konsekvenser ikke blev taget med ved de budgetforhandlinger, man havde i 2018, hvortil borgmesteren sagde:

- Jeg kan ikke give dig et svar på, hvorfor det ikke skete, og det er heller ikke det, vi skal tage stilling til nu. Vi skal træffe en beslutning ud fra det, der står i sagsfremstillingen.

Bodil Staal (S), formand for Vejen Kommunes udvalg for Social og Ældre, oplyste, at der i teamet har været en midlertidig ansættelse, som nu er ophørt, og at man ved en ny opnormering af teamet tager højde for denne situation.