Egyptisk besøg gav stærke venskabsbånd

VEJEN: Vejen Gymnasium og HF fortsætter samarbejdet med en stor, privat skole i Egyptens hovedstad Kairo. 17 egyptiske elever samt skolens rektor og vicerektor besøgte for nylig gymnasiet i Vejen og tilbragte 12 fantastiske dage sammen med lokale gymnasieelever dér.

Lærer Mirela Redzic, international koordinator på gymnasiet i vejen, udtaler efter besøget:

- Det var et rigtigt fint møde mellem kulturer, og flere egyptere skrev efterfølgende i evalueringen, at det var de 12 bedste dage i deres liv. Det var måske lidt akavet og grænseoverskridende i starten, men eleverne nød tydeligt at være sammen, og egypterne oplevede, at de familier, de flyttede ind hos, tog utroligt godt imod dem. De har efterfølgende lovet, at vores elever vil blive taget mindst lige så godt imod, når de senere på året rejser til Egypten.