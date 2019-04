Vejen: Den 32-årige mandlige bilist, som en af politiets patruljer i weekenden stoppede på Plantagevej i Vejen og sigtede for spirituskørsel, viste sig at have været eftersøgt af Fyns Politi.

Derfor blev han anholdt og med det samme kørt til afsoning af en reststraf.

Den eftersøgte blev så sur over at være blevet anholdt, at han råbte skældsord efter betjentene. Derfor er han også blevet sigtet for fornærmelig tiltale.