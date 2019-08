Eftersøgning: Der er brug for flere folk

HOVBORG: Fredag den 1. november skal der være Hovborg-Lindknud Revy i Huset i Hovborg.

Det ligger fast.

Det er derimod mindre fast, hvem der skal være med, fortæller Kirsten Bruun.

- Jeg har sagt ja til rollen som instruktør og skal også nok skrive lidt tekster. Der er også nogle, som vil være med på og bag scenen, men ellers mangler der folk, som har lyst, til alle opgaver. Man skal komme frit frem og melde sig.

Kirsten Bruun har tilsagn fra enkelte, som er klar til at trække i diverse kostumer, men der er brug for flere, som kunne tænke sig at give den fuld gas og mærke suset fra en fyldt sal i Huset.

- Det er ikke nødvendigvis de store rolle, man skal påtage sig, så man skal ikke være bange for at melde sig. Det skal nok gå.

- Der er også brug for flere tekster. Politikerne skal have tur igen i år, og ellers er der frit slag. Temaet er udvikling, og det kan jo dække over alt.

- Og jeg kan i al fald garantere, at det er sjovt at være med.

Kirsten Bruun fortæller, at der er indkaldt til møde om revyen den 21. august.