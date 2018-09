Efterskolerne stormer frem - også i Syd- og Sønderjylland

Søndag er det Efterskolernes Dag, og også i Vejen Kommune er der åbent hus på de lokale efterskoler. Efterskolerne i Syd- og Sønderjylland oplever i øjeblikket en stor vækst i antallet af elever, og efterskolen i St. Andst oplever så stor en søgning, at man næste år går i gang med at udvide bygningerne. Arkivfoto

Flere og flere unge vælger at tage på efterskole, og flere efterskoler i Vejen Kommune melder om lange ventelister. Interessen forventes af stige yderligere efter i dag, hvor efterskoler landet over holder åbent hus.

VEJEN KOMMUNE: Elevtallet på de danske efterskoler satte ved skolestarten i august rekord. I alt valgte 29.206 unge at modtage undervisning på en efterskole, og det er 364 elever mere end året før, viser en opgørelse, som Efterskoleforeningen i København har lavet. Af den fremgår det, at elevtallet særligt vokser i Syd -og Sønderjylland. Her steg antallet af efterskoleelever nemlig med 2,1 procent, og det er kun Midt- og Vestjylland, der oplever en større vækst lige nu, idet antallet af elever dér er steget med 3,0 procent. Efterskolerne i Nordjylland oplever samme vækst som efterskolerne i Syd- og Sønderjylland. Resten af landet oplever en vækst, der er mindre. I dag, søndag, afvikles Efterskolernes Dag, og det betyder, at landets efterskoler åbner dørene og lader potentielle, kommende elever og deres familier kigge indenfor. En rundringning til efterskolerne i Vejen Kommune viser, at man her prioriterer at deltage i arrangementet. Den viser også, at det generelt går godt for de lokale efterskoler. På ordblinde-efterskolen i St. Andst går det endda så godt, at man næste år udvider skolens bygninger. Efterskolens leder, Karsten Degnboel, fortæller: - Vi har i øjeblikket 87 elever og må melde fuldt hus. Mange er skrevet op til næste skoleår, og når udvidelsen er på plads, forventer vi at have plads til 125 elever i alt. Det at være ordblind er meget oppe i tiden, og det er blandt andet derfor, vores skole er så eftertragtet. Efterskolernes Dag gav os sidste år 31 elevansøgninger. Jeg håber, vi i år når op på 40.

Efterskolernes Dag Efterskolernes Dag foregår hvert år den sidste søndag i september i tidsrummet fra klokken 13.00 til 17.00.



Alle efterskoler i hele landet holder åbent hus.



Ved arrangementet kan besøgende få en rundvisning, stille spørgsmål og danne sig et indtryk af skolen og dens tilbud.



Mange steder viser de elever, der går på efterskolen, forskellige ting - det kan være musikalske numre, en mindre gymnastikopvisning, et teaterstykke eller noget helt andet.

Eleverne glæder sig Karsten Degnbol oplyser, at hans elever glæder sig meget til at vise skolen frem ved dagens arrangement. Samme melding kommer fra forstanderne på efterskolerne i henholdsvis Ladelund, Askov og Skibelund. Thomas Tarp Hansen, forstander på Askov Efterskole, siger: - Efterskolernes Dag falder lige efter elevernes introforløb. Nu er de klar til vise skolen frem, og de glæder sig helt vildt til at få muligheden for at gøre det. Eleverne glæder sig både til at vise skolen frem og til at vise noget af alt dét, de arbejder med i de forskellige linjefag. Askov Efterskole har 100 elever. For nogle år siden havde man problemer med at tiltrække drenge, men det problem løste sig selv, da man gik over til også at tilbyde linjefag, der tiltaler drenge - eksempelvis gamedesign og animation.