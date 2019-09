ST. ANDST: Efter mange måneders byggeri er efterskolen for ordblinde i Store Andst flyttet ind i en stor tilbygning til den eksisterende skole. Skolen har fået ti nye værelser, ny kontorgang, nyt indgangsparti, ny fællessal, to nye klasselokaler, en ny fællessal og et nyt køkken.

Samtidig har skolen ansat fem nye medarbejdere og budt velkommen til 125 elever. Tidligere har skolen haft plads til 87 elever.

Det er lidt af en mundfuld, men ifølge forstander Karsten Degnbol er skolen fuldt funktionsdygtig. Nu handler det om at sørge for, at skolen stadig er det, de giver udtryk for at være.

- Vi skal passe meget på vores DNA, som vi altid har haft. Vi var en mindre skole før, med tætte relationer mellem elever og lærere. Selvom vi er flere, skal det fortsætte, siger han.

Budgettet er blevet opjusteret et par gange, så prisen for byggeriet nu lander på omkring 23,5 millioner kroner. Det er godt tre og en halv millioner kroner dyrere, end skolen først havde regnet med, men ifølge Karsten Degnbol har der været en række uforudsigelige udfordringer undervejs.

Det viste sig blandt andet, at et lag af svampejord seks til syv meter under byggeriet skulle udbedres.

- Det kostede 680.000 kroner at ordne. Det er klart, at sådan noget er med til at forskyde det hele lidt, men alt i alt har vi fået det, vi ønskede, siger Karsten Degnbol.