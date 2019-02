- Det kan ikke være rigtigt, at et tv-selskab ikke tager hensyn til de efterladte, når de roder op i sag, der er over 20 år gammel.

Jens Peter Andersen, Holsted, og hans to søskende føler sig stærkt krænket over udsendelsen på Kanel 5 onsdag aften om deres bror, som i 1998 slog sin familie ihjel og begik selvmord, da det blev opdaget, at han stod bag tre voldtægter.

- Kanal 5 siger til JydskeVestkysten, at de pårørende er blevet orienteret, men det er en løgn. Vi er aldrig blevet kontaktet, og det er da utilstedeligt. Man har åbenbart kun orienteret den ene side af familien, og det mener jeg da ikke, at man kan tillade sig.

- Hvordan kan man lave sådan en udsendelse uden at få tilladelse fra familien. Det forstår jeg ikke, og havde de spurgt, så var det blevet et nej herfra, understreger Jens Peter Andersen.

Tine Røgind Quist, redaktør på Discovery Networks Danmark, erkender, at ikke alle nære pårørende er blevet orienteret om udsendelsen.

- Det gælder for alle vores programmer, at vi altid orienterer de pårørende, vi af rent etiske overvejelser mener, vi bør orientere om et programs tilblivelse. I dette konkrete tilfælde har vi vurderet, at det var ofrenes pårørende og ikke morderens, siger Tine Quist.

Det svar er Jens Peter Andersen ikke tilfreds med.

- Vi kan nok ikke gøre ret meget, men vi håber virkelig, at Kanal 5 lader være med at genudsende udsendelsen nogensinde, lyder appellen fra Jens Peter Andersen.