Efterårets guld kan bruges til mange ting

SØNDERSKOV: De hænger der på træerne og pynter, og inden man ser sig om, falder de ned og bliver et problem.

Det handler om efterårets æbler. I hundredvis ligger de lige nu på dugvåde græsplæner og minder os om, at året går på hæld. Mange samler dem i sække og kører dem på den lokale genbrugsplads. Og så er der dem, der foretrækker at bruge de nedfaldne æbler til most. Som nu for eksempel søskendeparret Dorthe og Thomas Bak, der søndag tilbragte flere timer på Sønderskov, hvor de deltog i årets æblefestival.

Her nåede de at forvandle cirka 40 medbragte kilo æbler til ti liter dejlig most. Ved et bord foran den gamle herregård blev æble efter æble skåret nænsomt over på midten, så eventuelle orm kunne komme til syne, og snakken gik lystigt under den åbne himmel, der bød på både skyer og en smule sol.

- Jeg håber, vi kan gøre besøget her til en tradition. Det er andet år i træk, vi er her, og jeg håber, at jeg næste år kan lokke mine sønner med, lød det fra Dorthe Bak, som bor på en gård mellem Vorbasse og Bække.

Hendes bror, Thomas, bor i Holsted.

Søskendeparret havde medbragt æbler af sorterne Filippa og Ananas, og den most, de fik lavet, blev prøvesmagt, hvorefter den fryses ned og gemmes til særlige lejligheder.