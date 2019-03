Ny selvhjælpsgruppe i Vejen tilbyder hjælp til borgere over 50 år, som har mistet en livsledsager. I gruppen mødes man om sorgen og danner netværk, der rækker videre frem i livet. Derudover tilbydes individuelle aftaler.

VEJEN: Når en livsledsager dør, kan det være svært at takle sorgen og komme videre på livets vej. For dem, der befinder sig i denne situation, er der nu hjælp at hente. Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen, der holder til i Huset, Østergade 2, tilbyder nemlig en ny selvhjælpsgruppe, hvor efterladte kan mødes omkring sorgen, få individuelle samtaler med frivillige, som selv har prøvet at miste, og måske få lyst til at danne netværk, så man ud over fællesskabet i gruppen også har én at gå tur med, drikke kaffe med og snakke om det at være blevet alene. Gruppen, der mødes i Huset hver torsdag klokken 14.30, er skabt baggrund af en borgerhenvendelse. Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen har tilbudt selvhjælpsgrupper i snart 30 år, heriblandt flere sorggrupper. Den nye gruppe er skabt som et samarbejde mellem Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen, Brørup Sundhedscenter og Vejen Kommunes forebyggelsesafdeling, og det nye er, at man nu får hjælp fra kommunen, som direkte opsøger målgruppen.

Den nye gruppe Den nye selvhjælpsgruppe i Huset, Østergade 2 i i Vejen, henvender sig til borgere over 50 år, som har mistet en livsledsager.



I gruppen deler man erfaringer, tanker, sorger og glæder i det omfang, gruppens deltagere har lyst, og samværet afvikles sammen med en frivillig, uddannet tovholder.



Der er mulighed for i gruppen at få individuelle samtaler med den frivillige, og gruppen mødes seks til otte gange.



Foreløbig er der seks personer i gruppen - tre mænd og tre kvinder.



Gruppen mødes hver torsdag klokken 14.30.



Mens gruppeforløbet kører, optages ikke nye medlemmer.



Til gengæld dannes der løbende nye grupper, som man kan komme med i.



Det er gratis et deltage i grupperne, og vil du vide mere, kan du kontakte Gerda Eskesen, leder af Huset i Vejen, på tlf. 75 36 52 30.

Foto: Martin Ravn Vejen Kommunes forebyggelsesafdeling nævner det nye tilbud i Huset, når de ringer til efterladte efter et dødsfald. På billedet ses forebyggelseskonsuelnt Marianne Frikke. Foto: Martin Ravn

Kontaktes af kommunen Husets leder, Gerda Eskesen, er glad for det nye initiativ og siger: - Vi har andre selvhjælpsgrupper i Huset, hvor dem, der kommer, mødes for at arbejde med deres sorg, men indtil nu har det været tilfældigt, hvor mange, der dukkede op, og det har været svært at motivere borgerne til at komme. Med det nye samarbejde tilbydes efterladte at komme med i den nye selvhælpsgruppe, når kommunens forebyggelseskonsulenter kontakter dem efter et dødsfald. Også i Brørup Sundhedscenter vækker det nye tiltag begejstring. - I Brørup Sundhedscenter er vi meget optaget af, hvordan vi når ud i nærmiljøet, når vi taler forebyggelse og sundhedsfremme. Birthe Hansen, som kom med ideen til den nye gruppe, har selv mistet sin mand og er en af vores 132 sundhedsambassadører. Hun har forklaret mig, at gruppen er tænkt lidt på samme måde som en mødregruppe, hvor sundhedsplejersken sammensætter grupperne. Det er en ny måde at arbejde på inden for sorgområdet, og det vil være oplagt at oprette lignede tilbud andre steder i kommunen, siger Conny Grøn, som i Brørup Sundhedscenter koordinerer arbejdet med de mange sundhedsambassadører og derudover er ansat til at bygge bro mellem centret og borgerne i Vejen Kommune.

Foto: Martin Ravn Conny Grøn fra Brørup Sundhedscenter er begejstret for det nye tiltag og for muligheden for at nå langt ud i nærmiljøet med både sundhedsfremme og forebyggelse. Foto: Martin Ravn

Sorgarbejde er vigtigt Alice Nystrup fra Vejen er frivillig og tilbyder én-til-én-samtaler i den nye selvhjælpsgruppe. Også hun er begejstret for initiativet. - Det at miste er svært for mange, og det er utroligt vigtigt, at man arbejder med sin sorg og kommer igennem den. Gør man ikke det, risikerer man, at sorgen sætter sig til sygdom, forklarer Alice Nystrup, som mistede sin ægtefælles for godt et år siden og dermed selv har oplevet, hvad det vil sige at miste. - Vi reagerer på sorg på forskellig vis. Nogle har brug for ansigt-til-ansigt-samtaler med én, der ved nøjagtigt, hvordan de har det, fordi de har prøvet det selv, og det er der, jeg føler, jeg kan gøre en indsats, forklarer hun og påpeger, at nogle efterladte, når de bliver alene, opdager, at det netværk, de havde, før døden indtraf, er blevet forsømt, fordi der under ægtefællens sygdomsforløb ikke har været det store overskud til at pleje det. Det kan gøre sorgen endnu mere svær at komme igennem, og håbet er, at den nye selvhjælpsgruppe i Huset kan være med til at skabe gode netværk, så vejen ud af sorgens rum ikke bliver helt så svær at gå.

Foto: Martin Ravn Den nye selvhjælpsgruppe for efterladte mødes i Huset, beliggende Østergade 2 i Vejen. På sigt er det tanken, at der også skal oprettes grupper andre steder i kommunen. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn I denne folder beskrives det nye tilbud til efterladte. Foto: Martin Ravn