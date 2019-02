Efter dødsulykke: Vejkryds får ny skiltning

Lintrup: Et af de steder i Vejen Kommune, hvor det er farligt at færdes, er i krydset Vimtrupvej/Lintrupvej. Alene i januar er der her sket to ulykker. En af dem endte med dødelig udgang, da en bilist ikke overholdt sin ubetingede vigepligt og kørte ude foran en 18-årig knallertkører, der mistede livet.

Derfor har Vejen Kommune besluttet at opsætte fuld stop-skilte på Vimtrupvej ved vejkrydset. Målet er at øge trafiksikkerheden yderligere i det farlige vejkryds.

- Det er utrolig tragisk, at en ung mand har mistet livet, og derfor forsøger vi nu at øge sikkerheden med yderligere skiltning i krydset. Trafiksikkerhed er et emne, der er højt på dagsordenen, siger formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Vagn Sørensen.

På længere sigt vil det efter hans mening være en bedre løsning trafiksikkerhedsmæssigt at gennemføre en ombygning af krydset.

- Det vil være en større udgift at ombygge krydset, så et sådant projekt skal indgå i prioriteringen af midlerne til projekter, der fremmer trafiksikkerheden. Derfor kan en krydsombygning blive drøftet på dette års budgetforhandling, og så må vi se, om der kan afsættes midler, så krydset kan ombygges i 2020, siger Vagn Sørensen.