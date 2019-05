Efter dødsfaldet: Modehuset Martin Møller fortsætter

Helle Dahl Jeppesen er fast besluttet på at videreføre det modehus, som hun og hendes mand i flere år havde sammen. Hun brænder for at forsyne landets kvinder med moderigtigt tøj i alle størrelser.

RØDDING: Modehuset Martin Møller i Rødding fortsætter. Det betyder, at rygterne om en eventuel butikslukning, som i øjeblikket florerer i byen efter indehaver Anders Dal Jeppesens død, ikke taler sandt.

Hans hustru, Helle, er fast besluttet på at drive butikken videre, og hun vil fortsat tilbyde masser af moderigtigt tøj til den modne, kvalitetsbevidste kvinde, ligesom der også fortsat vil blive satset på festtøj, matchende, smarte kollektioner, og tøj i alle størrelser.

- Det er naturligt, at der efter min mands død opstår et rygte om, at vi lukker butikken, men det gør vi altså ikke. Jeg brænder virkelig for den her butik. Det samme gør mine ansatte, og vi har masser af loyale kunder. Faktisk har vi flere, som kører helt fra Fyn og Århus for at handle hos os. Med så stor en opbakning lukker man altså ikke en butik, lyder det med et smil fra 50-årige Helle Dahl Jeppesen, som lige nu tilbringer meget tid på butikkens kontor, hvor hun er i gang med at skabe sig et overblik over de mange ting, ægtemanden tog sig af - budgetter, annoncering, leverandøraftaler og den slags.

Når hun har skabt sin egen struktur, ser hun frem til igen at kunne tilbringe masser af tid i selve butikken. Hun elsker nemlig udfordringen i at få præsenteret tøjet bedst muligt, og hun satser sammen med de ansatte på at tilbyde hver enkelt kunde en god, professionel og personlig betjening.