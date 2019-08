Efter bro-indvielse: Nu venter Hovborg på Gertrud Sand

Kartoffelfestivallen i Hovborg kulminerer lørdag, når "The Kartoffelwoman" kommer på besøg.

Hovborg: Den første kartoffelfestival i Hovborg kulminerer lørdag. Det bliver dagen, hvor der sættes punktum efter tre dage med vidt forskellige aktiviteter.

Det hele tog sin begyndelse i torsdags, hvor Vejen Kommune afviklede en fødevarekonference på Hovborg Kro. Desuden var der to guidede vandreture i Hovborgs omegn.

Fredag formiddag var skoleelever fra Holmeåskolen på besøg hos BJ Agro - et af landets kendte konsulentfirmaer inden for kartofler. Her fik eleverne lærdom om den gyldne knold.

Fredag eftermiddag var der pause med kartoflerne, da der først var friluftsgudstjeneste. Efter gudstjenesten var der indvielse af den nye bro over Holmeå. Broen blev sat op sidste år til erstatning for den gamle veltjente bro, der var tæt på at synke i åen.

Peder Chr. Ottosen klippede snoren. Han var i en del år sammen med Chr. Sørensen, "chef på kroen" i sin egenskab af landboforeningsformand. Chr. Sørensen var formand for familielandbruget. Landbruget ejede kroen i en årrække, hvor de afviklede utallige kurser.

Kromand Jørgen Jørgensen fortalte om, hvordan arbejdet med at skaffe penge til den nye bro var foregået i samarbejde med lokalrådet.

Peder Chr. Ottosen talte om de mange broer, vi har i Danmark og også her over Holmeå langs dens løb. Der er dog ingen af dem, der er betalingsbroer.

Nu venter lørdagens program, hvor der blandt andet bliver besøg af The Kartoffelwoman - selveste Gertrud Sand herself. Kendt fra den julekalender, som de fleste aldrig rigtig glemmer. Også tv- og havemanden Søren Ryge er på dagens program.