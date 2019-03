Efter 50 år spirer børnene stadig her

Rødding: 55 glade børn i børnehaven, Spirehuset, i Rødding kan i dag glæde sig over, at det i 1960'erne lykkedes for en gruppe initiativrige forældre at etablere en privat børnehave med adresse på Møgelmosevej i Rødding. Den åbnede 1. maj 1969 og blev navngivet Rødding Børnehave. Senere blev navnet ændret til Spirehuset, og som navnet antyder, har børnene spiret lystigt i Spirehuset lige siden.

29. marts inviterer børnehaven til 50-års fødselsdag med kagemand, slushice og en rigtig tryllekunstner.

- Vi er normeret til 66 børn, men har i øjeblikket 55, siger Spirehusets leder Christina Ravn.

Hun kan samtidig glæde sig over, at med ni ansatte er børnehavens normering høj og måske medvirkende årsag til, at der er forældre, som står skrevet op på venteliste ikke bare her fra marts, men også fra marts 2020.

- Ja, vi har nogle, som lader sig skrive op med det samme, graviditeten bliver konstateret, siger Christina Ravn.

Noget, som sikkert mange af børnenes forældre også værdsætter, er, at Spirehuset ikke som mange andre børnehave har lukkedage.