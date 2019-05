Eddie fangede sin allerførste fisk

Drostrup: Om fisk også har en tendens til at sove lidt længere om søndagen, skal være usagt. I hvert fald havde de ikke travlt med at bide på krogene, da Vejen & Omegns Sportsfiskerforening søndag havde inviteret til den årlige Lystfiskeriets Dag. Det er en dag, hvor børn og voksne, der ikke er medlemmer af foreningen, har mulighed for at komme og prøve kræfter med fiskeriets univers.

Der skulle nemlig gå lidt over en time, inden en af de fremmødte - tiårige Eddie Henriksen - fik bid for første gang. Det var også hans allerførste fangst nogensinde, for turen til put and take-søen Drostrup Sø var kun hans anden fisketur. Og selvom den fisk, han fangede, ikke var meget mere end ti centimeter lang, så tog det på ingen måde fangstglæden fra ham.

- Jeg følte mig da helt vildt stolt, kom det fra Eddie Henriksen, inden han skulle i gang med at sætte ny madding på krogen, så den næste fisk måske kunne blive en anelse større.