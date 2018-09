EUs fremtid på konvent

Rødding: Europas fremtid er temaet for borgerkonvent på Rødding Højskole med minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) og kandidater til Europaparlamentet mandag 17. september kl. 17-21.

- Borgernes magt er vigtig og derfor vil vi gerne invitere til borgerkonvent, hvor der både er mulighed for direkte at høre danske politikeres ønsker for fremtidens EU, men også at fortælle dem om, hvad vi i Rødding og omegn mener, de bør arbejde for i Bruxelles, siger forstander for Rødding Højskole, Mads Rykind-Eriksen.

Efter oplæg fra Ulla Tørnæs vil der være debat blandt EP-kandidaterne Karen Melchior (B), Pernille Weiss (K), Henning Hyllested (Ø) og Bergur Løkke (V).

Paneldebatten tager udgangspunkt i to spørgsmål: Hvor er EU på vej hen, og hvordan ønsker Danmark at påvirke udviklingen? Hvordan er Danmarks placering i EU, og hvordan varetager Danmark bedst sine interesser fremadrettet?