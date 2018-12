E-sport hitter totalt i Rødding

- Det går fantastisk. Interessen for at dyrke e-sport er meget stor, og først i det nye år investerer vi i fem nye maskiner. RIF har tilbudt at låne os pengene, og det er tanken, at vi senere skal søge forskellige fonde og afdrage på gælden med de penge, vi får ind . Vi er nødt til at udvide antallet af maskiner, for flere unge står på venteliste. Vi kan ikke matche interessen for at være med i vores forening med de seks maskiner, vi har, siger formand for RIF e-sport, Jesper Schmidt Hansen.

Der er dømt absolut vokseværk i foreningen RIF e-sport i Rødding, som efter at have eksisteret i knap et år allerede er blevet en af de største e-sportsforeninger i DGI Sydvest.

RØDDING: Først var der 20 medlemmer. Så kom der 20 mere på en enkelt dag, og målet for første halvdel af 2019 er at skaffe 20 medlemmer mere, så medlemstallet i alt når op på 60.

Favner en bred målgruppe

E-sport er ikke kun populært i Rødding. I Esbjerg har en lokal folkeskole taget e-sport ind som et linjefag og tiltrækker via den nye elever fra et stort, geografisk opland.

Hvorfor er e-sport så populært?

- Vi favner både dem, der spiller fodbold, håndbold og den slags, og dem, der ikke er til de aktiviteter. Derudover har vi været utroligt heldige med de trænere, vi har. Nogle ligger på et meget højt, nærmest professionelt niveau, og andre har store pædagogiske evner, forklarer Jesper Schmidt Hansen.

Han mener desuden, at det ikke kan udelukkes, at nogle af de drenge, der drømmer om at blive professionelle forboldspillere og tjene millioner på dét, opdager, at de ikke har talent til at blive verdensberømte på det felt og opdager, at det også er muligt at opnå stjernestatus inden for e-sport. På verdensplan er der nemlig flere, som tjener gigantiske pengebeløb på at spille computerspil.

RIF e-sport tilbyder undervisning i de populære computerspil Counter-Strike og League of Legends. Et spil som Fortnite, som mange unge spillere lige nu, har man valgt ikke at tage ind.

- Fortnite er en døgnflue - det skal nok forsvinde igen - og hvis vores medlemmer bliver gode til Counter-Strike, lærer de, at samarbejde er vigtigt, og så kan de spille andre spil derhjemme, påpeger Jesper Schmidt Hansen.