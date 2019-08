Dyb uenighed fortsætter hos vikingerne trods aflyste møder

De to stridende fløje i bestyrelsen i Jels Vikingespil vil arbejde hen på at sammensætte en dagsorden for en ny generalforsamling. Her kan de syv bestyrelsesmedlemmer reelt stille deres kandidatur på højkant.

Jels: De to ekstraordinære generalforsamlinger i Jels Vikingespil, som var indkaldt til mandag og tirsdag i denne uge, er aflyst. Det er en enig bestyrelse, som er nået frem til denne beslutning. I stedet vil bestyrelsen nu i fællesskab sammensætte en dagsorden for en kommende generalforsamling. Det skal ske for at skabe den nødvendige ro omkring bestyrelsens arbejde. Gennem de seneste uger har der været heftig aktivitet i vikingespillets organisation, og aflysningen af de ekstraordinære generalforsamlinger betyder ingenlunde, at magtkampen i bestyrelsen er afblæst. Magtkampen er kulimineret, efter at et flertal i bestyrelsen har væltet den tidligere formand Bruno S. Bennedsen. I stedet er Janus Lynggaard ny formand. Det fik mindretallet i bestyrelsen - bestående af Bruno S. Bennedsen samt Connie Schmidt Kristensen og Jørgen Ahlquist - til at kræve en ekstraordinær generalforsamling. Her ønskede de et stille et mistillidsvotum på grund en manglende tro på, at bestyrelsen i dens nuværende form kan og vil føre foreningen Jels Vikingespil i den retning medlemmerne ønsker i forhold til formålsparagraffen. Aflysningen af de ekstraordinære generalforsamlinger kommer, efter at vikingespillets bestyrelse har trukket på juridisk rådgivning fra advokater. - Vi var enige om, at der skulle eksterne mødeledere til ved de ekstraordinære generalforsamlinger, som godt kunne blive, ja lad os bare sige beskidte. Efter rådgivning af advokater er vi dog nu nået til enighed om, at vi aflyser og i stedet arbejder hen mod én enkelt ekstraordinær generalforsamling. Det er lidt en nulstilling, så vi kan komme videre. Et scenarie kan være en generalforsamling med information om forløbet og en valghandling, siger Janus Lyngaard, vikingernes nye formand.

Dyb uenighed Den afgående formand, Bruno S. Bennedsen, troede helt frem til et bestyrelsesmøde først i denne uge, at der skulle holdes fast i de ekstraordinære generalforsamlinger. - Men indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling, som vi havde gjort krav på, blev anfægtet for ikke at overholde tidsfristen for en indkaldelse, siger Bruno S. Bennedsen, som ikke vil lægge skjul på, at der fortsat er dyb uenighed i bestyrelsen. - Nu er vi enige om at holde et bestyrelsesmøde med deltagelse af en advokat. Men det rokker ikke ved, at vi, og bag os har vi 117 medlemmer af vikingespillet, som ikke mener, at den fremgangsmåde, som det nye flertal i bestyrelsen har handlet på, er i orden, tilføjer han. I øjeblikket er der i alt 243 stemmeberettigede medlemmer af Jels Vikingespil. - Vi har altså næsten halvdelen på vores side, og jeg er ret sikker på, at der blandt de resterende medlemmer er en del, som ikke ønsker at tage stilling, fordi de egentlig bare vil spille vikingespil, mener Bruno S. Bennedsen. I følge Bruno S. Bennedsen vil de nuværende bestyrelsesmedlemmer stille deres kandidatur på højkant ved en kommende ekstraordinær generalforsamling.