Dum bilist blitzet: 4000 kr. i bøde

Vejen: Politiets atk-biler har ikke glemt Lunderskovvej i Vejen, men at det forholder sig sådan, er der åbenbart flere bilister, som har glemt.

Søndag var den gal med hukommelsen igen. 21 bilister blev blitzet, og fire fik ved samme lejlighed et klip i kørekortet.

En af dem var - som politiet lod forstå på Twitter - en dum bilist, der blev noteret for at køre 127 kilometer i timen og samtidig talte i mobiltelefon.

"Vi kvitterer med: bøde på 2000 kroner for hastighed, 1500 kroner for at benytte mobiltelefon og 500 kroner til Offerfonden. At betale kr. 4000 plus et klip i kørekortet. Dumt og farligt", skrev politiet efterfølgende på Twitter.

Den besked har fået Maja Nielsen til at tweete følgende kommentar: "Super! Bare klem på - det lader til, at der er nok at tage fat på derude!".