DukesDenmark indtog Rødding Centret

DukesDenmark

DukesDenmark er en forening, hvis formål er at skabe rammerne til, at unge og ældre med interesse for computerspil kan mødes og dele deres fælles interesser samtidig med, at de lærer af hinanden.Foreningen tæller 344 medlemmer i alderen op til 25 år. Dertil kommer 50 medlemmer fra 25 år og op.



208 medlemmer deltog i weekendens LAN og havde hver betalt 280 kroner for at være med fra fredag til søndag formiddag.



Vindere af Counter-Strike: Global Offensive-turneringen blev: Simon Friis Paulsen, Visby, Thomas Thomsen, Ballum, Mark Becker, Visby, Simon Heine Rasmussen, Billund, og Steven Kieler, Ballum.



De mange computere og al elektronikken kunne sagtens få Rødding Centrets elmåler til at snurre hurtigt. På 48 timer løb det samlede elforbrug op i 2700 kilowatt-timer.



LAN er en forkortelse for Local Area Network.



Næste gang, DukesDenmark inviterer til LAN i Rødding Centret, er fra den 24. til den 27. januar.