Dronningens fortjenstmedalje og et dobbelt 40-års jubilæum

For 40 år siden blev to af lærerne på Jels Skole, Birthe Thorup og Kirsten Rheder, ansat. Fredag blev de to jubilarer fejret, og de modtog dronningens fortjenstmedalje.

Jels: Fredag var en festdag på Jels Skole. To af skolens lærere, Birthe Thorup, Haderslev, og Kirsten Rheder, Jels, blev fejret med taler, blomster og dronningens fortjenstmedalje. Det er nemlig 40 år siden, de to blev ansat på skolen, og derfor var blandt mange andre gæster også Vejen Kommunes borgmester, Egon Fræhr, mødt op. Det var således borgmesteren, der overrakte medaljerne og ønskede de to jubilarer tillykke.

For 40 år siden var mange ting maget anderledes i folkeskolerne, end de er i dag, hvilket Birthe Thorup kan tale med om.

Hendes mand, Michael, havde den gang lagt vejen forbi rektors kontor for at høre om den stilling, som matematiklærer, Jels Skole havde slået op. Imens sad Birthe Thorup udenfor på bænken og ventede.

- Men så blev jeg hevet med ind på kontoret, for der var også brug for en lærer, som kunne undervise i pigeidræt. Jeg undskyldte med, at jeg var højgravid, men fik så at vide, at graviditet ikke er nogen sygdom, siger Birthe Thorup, der pludselig havde fået sig en lærerstilling med idræt for piger, dansk og tysk grundkursus.

I dag underviser hun stadig i idræt og dansk, men har nu også kristendom og historie på sin timeplan. I 31 år har hun undervist i udskolingen, men fra på mandag bliver hun klasselærer for 20 elever i 4. B, som hun skal undervise til og med 6. klasse.

Birthe Thorup er også tillidsrepræsentant for lærerne og har plads i skolebestyrelsen.