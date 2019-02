Drengene er på krigsstien i vinterferien

Vejen: Bevæbnet til tænderne med alskens skydevåben og kattens ni liv står den i disse dage på drabelige krigshandlinger i Vejen Idrætscenter. Og det i en ellers ret så fredelig vinterferie, men havde det ikke været for foreningen Evolve Denmark ville vinterferien sikkert også have været lidt for fredelig - i hvert fald efter de fleste gameres mening.

Evolve Denmark har således inviteret egnens unge e-sportsentusiaster til at bruge kræfter, ammunition og liv på computerspillene: Counter-Strike og Fortnite. Og det i et helt nyt e-sportslokale i Vejen Idrætscenter.

Til trods for alle de drabelige opgør, som udspiller sig på skærmene, går alle voldsomhederne overraskende stille for sig. For et par udenforstående forældre, som sammen med deres sønner, også er mødt frem, er der ikke en lyd at høre fra alle maskingeværsalverne og eksplosionerne. De unge krigshelte er nemlig alle udstyret med headsets.

Det er Evolve Denmarks næstformand, 43-årige Charlotte Dalmark, Vejen, der styrer slagets gang.

- Vi har ti skærme og computere, og indtil videre er der 13 aktive gamere, som har meldt sig til e-sport, så vi må dele os op og spille på skift. Derfor får vi også tid til tage forskellige relevante emner op. For eksempel har vi drøftet, hvordan vi skal bestræbe os på at tale pænt til hinanden, siger Charlotte Dalmark med henvisning til, at i kampens hede kan der så let som ingenting falde både eder og forbandelser.