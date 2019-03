Dom: Familiefar fra Syrien kan undgå udvisning

Rødding: Hvis der er noget, man ikke skal gøre i Danmark, så er det at slå på andre mennesker. Og hvis der er noget, man ikke skal gøre i Syrien, så er det at tale dårligt om en andens mor. Begge del kan man blive straffet for.

Fredag formiddag den 6. april 2018 i Den Arabiske Butik i Nørregade i Vejen var to syrere kommet op at toppes, hvor der blev råbt højt og udvekslet fornærmelser på arabisk. Den ene talte grimt om den andens mor, og den anden hævdede, at vedkommende ikke var en ægte mand. Til sidst var det verbale skænderi på arabisk blevet så højlydt, at butikkens ejer bad de to mænd om at forsvinde med det samme. Udenfor på gaden satte den ene mand sig så bag rattet sin bil for at køre væk, men den anden var fulgt efter og greb fat i bildøren for at straffe vedkommendes fornærmelige ytringer om moderen. Straffen faldt i form af to knytnæveslag og et flækket øjenbryn, så blodet flød.

Straffen for den voldshandling faldt i Retten i Esbjerg den 17. september 2018. Dommen lød på 40 dages betinget fængsel samt en ubetinget udvisning af Danmark med indrejseforbud i fire år.