Dømt for sex med mindreårig

Rødding: En 19-årig mand fra Rødding blev tirsdag stillet for en dommer i Retten i Sønderborg tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 222 stk. 1: "Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år."

Den 19-årige er også blevet tiltalt efter straffelovens paragraf 222 stk.1, jævnfør paragraf 225, som "finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje."

Anklageskriftet indeholder flere forhold. Den nu 19-årige mand har forbrudt sig mod pigen, som på gerningstidspunkterne har været under den kriminelle lavalder.

Han skulle således have haft fuldbyrdet samleje med pigen ikke bare på en bestemt adresse i Rødding, men også i mindst seks tilfælde på flere andre ukendte adresser.

Hans ugerninger er ifølge anklageskriftet blevet begået på ikke nærmere angivne tidspunkter i en periode mellem den 1. april 2017 og den 30. april 2018.

Anklageskriftet indeholder yderligere to tiltaler for i to tilfælde på ikke nærmere angivne tidspunkter i samme periode at have haft andet seksuelt forhold end samleje med den samme pige. Her skulle pigen ifølge anklageskriftet have udført oralsex på den tiltalte.

Politiets anklager bad retten idømme den 19-årige mellem 40 og 60 dages betinget fængsel, men dommen lød på fem måneders betinget fængsel - en dom, som den 19-årige valgte at modtage.