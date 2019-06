Dødsfald: En af ildsjælene i Vejen er ikke mere

Ella Jeppesen lagde aldrig skjul på, at for hende var en del af livsglæden at involvere og engagere sig i det frivillige foreningsliv. Samtidig gik hun ikke af vejen for at udtrykke sine holdninger.

Vejen: Det er en af ildsjælene i Vejen, der ikke er mere. Ella Jeppesen - kendt for sit store engagement i talrige sammenhænge - er død. Hun blev 83 år. Ella Jeppesen - en humørfyldt og positiv kvinde - fik sin opvækst i Åstrup ved Glejbjerg som landmandsdatter. Allerede som 12-årig kom hun ud at tjene. I 1957 blev hun gift med Christian Jeppesen, og sammen drev parret en grøntforretning i Vejen. I ægteskabet kom der tre børn. Ella Jeppesen mistede sin mand for en årrække siden. Ella Jeppesen var aldrig bange for at tage bladet fra munden. Hun udtrykte talrige gange sine holdninger og meninger her i avisens debatspalter. Det gjaldt både, når der var noget, som efter hendes opfattelse burde kritiseres - men også når hun var begejstret for et eller andet. Det frivillige arbejde har gennem årtier ligget Ella Jeppesen stærkt på sinde, og det er sket i mange sammenhænge.

Det giver livsglæde at involvere sig. Ella Jeppesen, i et fødselsdagsinterview tilbage i 2015

Gymnastik i stor rolle I mere end 30 år har hun været gymnastikinstruktør, og hun har også været formand for Vejen Gymnastikforening. Gymnastik spillede hele livet igennem, indtil bentøjet begyndte at drille, en stor rolle for Ella Jeppesen. Hun begyndte som ganske ung, og på et tidspunkt tog hun instruktøruddannelsen på Ollerup Gymnastikhøjskole. Formand var Ella Jeppesen også i Vejen Pensionistforening, og det blev en særdeles aktiv periode, hvor byens pensionistforening blev en af de helt store - medlemsmæssigt - i hele landet. Den Syngende Seniordamer var også Ella Jeppesens værk, og det samme gælder de traditionsrige bedsteforældredage i Vejen-Hallen. Ella Jeppesen havde et stort hjerte for alle aldre. Men ældreområdet betød særdeles meget, og hun var en overgang medlem af Ældrerådet i Vejen Kommune. Hun var samtidig ældrerådets repræsentant i Brugerrådet på Ældrecentret Kærdalen i Vejen. En interessegruppe på Knudepunktet brugte hun også tid på Livsfilosofien for Ella Jeppesen var ganske klar. Det udtrykte hun tydeligt i et interview med JydskeVestkysten forud for sin 80-års fødselsdag for snart fire år siden: - Det giver livsglæde at involvere sig, fastslog fødselaren.