Død Holsted-kører blev mindet

HOLSTED: - Det er med stor sorg, at vi har fået at vide, at speedwaykører Tomasz Jedrzejak er afgået ved døden. Tomasz kørte en match den 13. juni i år for Holsted Tigers, da vi mødte Grindsted, sagde formand for Holsted Speedwayklub Dennis Mortensen ved matchen på Moldow Speedway Arena onsdag aften.

Polakken døde tirsdag - for egen hånd ifølge polske medier. Holsted Tigers havde ham på kontrakt for at træde til, når klubbens mangeårige A-kører, verdensmesteren Nicki Pedersen var forhindret. Det var ikke tilfældet onsdag aften, så Tomasz Jedrzejak var ikke udtaget til løbet.

- For Holsted Speedwayklub er det helt uforståligt, at han ikke er blandt os mere. Så sent som i søndags kørte han på hold med Niklas Porsing i deres klub Rezow, og for alle kommer det her som et chok, siger Dennis Mortensen.

- Ære være hans minde.

Før matchen blev Nicki Pedersen hyldet ved buffeten i Moldow Speedway Aranas restaurant Pitstop for sin sejr ved Grandprix-matchen i lørdags.

- Det var i lørdags. Nu er det i dag. Nu er det nu, det gælder, og du er aldrig bedre end din seneste sejr, sagde Nicki Pedersen og takkede for buketten fra sin klub.