Direktør: Politisk selvmål at sige nej til Holsted Energi Park

- Holsted Energi Park er et eksempel på et projekt, der nærmest overopfylder de landspolitiske intentioner, allerede inden energiforliget er udmøntet i følgelovgivning. For det første fordi projektudvikleren tilbyder at købe alle nabobebyggelser indenfor 1.200 meter og dermed sikrer, at ingen naboer vil blive berørt af støj fra vindmøllerne mod deres vilje.

Henrik Vinther peger på, at et enigt folketing ved sidste års energiaftale fastholdt, at det fortsat skal være kommunerne, der har myndighedsansvaret, når det gælder planlægning af vindmøller. Det skete i forventning om, at kommunerne vil påtage sig opgaven, og derfor blev der heller ikke vedtaget bindende retningslinjer for den enkelte kommune

Kritikken er kontant fra direktør i Danmarks Vindmølleforening, Henrik Vinther, når det gælder udsigten til, at Vejen Byråd tirsdag eftermiddag måske vender tommelen nedad for projektet med de fire vindmøller og solcelleanlæg i Holsted.

Vejen Kommune: - Det vil være et politisk selvmål og samtidig en torpedo mod det kommunale ansvar for planproces-sen for vindmøller, hvis kommunalbestyrelsen i Vejen Kommune vælger at sige nej tak til at gå videre med ansøgningen vedrørende Holsted Energi Park.

Det er svært at se, at et vindmølleprojekt kan have en mere hensigtsmæssig placering - også fordi projektet kun får direkte konsekvens for meget få naboer.

Hensigtsmæssig placering

Henrik Vinther tilføjer: - For det andet fordi en realisering af projektet vil betyde, at der oprettes en fond på to millioner kroner, som kan give et betydeligt afkast til lokalsamfundet hvert år i vindmølleparkens levetid. Dette tilbud kommer vel at mærke oven i den lovpligtige køberet, som giver husstande indenfor 4,5 kilometer fra vindmølleparken ret til at købe andele til kostpris for i hvert fald over 120.000 kr. pr. voksen beboer i husstanden.

- Dertil skal lægges, at vindmølleparken vil blive placeret i et område omgivet af store tekniske anlæg i form af motorvej, biogasanlæg, slagteri og højspændingsledninger. Det er svært at se, at et vindmølleprojekt kan have en mere hensigtsmæssig placering - også fordi projektet kun får direkte konsekvens for meget få naboer, siger Henrik Vinther.

På baggrund af projektets hensigtsmæssige placering og de særlige hensyn, der tages til naboerne, er han ikke i tvivl om, at landspolitikerne på Christiansborg vil spærre øjnene op, hvis det ender med, at kommunalbestyrelsen i Vejen Kommune stemmer nej til at gå videre med planerne for Holsted Energi Park.

- Det vil i givet fald være første skridt i retning af, at staten må ind og overtage planmyndighedsansvaret fra kommunerne for at sikre den grønne omstilling. Det vil vi begræde i Danmarks Vindmølleforening, og derfor vil jeg opfordre kommunalpolitikerne til at tænke sig godt om, lyder det fra direktøren.