Det vilde vesten ventede på børn og voksne

Børn og voksne blev inddelt i seks hold, der skulle forbi forskellige poster for at samle point. Ved en af posterne stod der sækkeløb på programmet. Foto: Dorthe Andresen

Cirka 100 børn og 15 voksne fra Lintrup Børnecenter var torsdag draget vestpå, for fra torsdag til fredag at være på koloni i og ved Holsted Spejderhus.

Lintrup/Holsted: "Jeg er en glad lille cowboy." En af drengene på Dodge City-holdet var i den helt rigtige stemning, da han sammen med alle sine kammerater og de voksne fra Lintrup Børnecenter var på koloni i Holsted Spejderhus. For temaet for årets koloni var "det vilde vesten," så alle vegne var der cowboystemning. Børnecentrets 5. og 6. klasser havde sørget for at udforme alle de opgaver, som børn og voksne, der var inddelt i seks hold, skulle forbi for at samle flest mulige point.

Hestesko-kast hører naturligvis med, når temaet er "det vilde vesten." Foto: Dorthe Andresen

Første gang i Holsted Det er femte gang, at hele børnecentret er på koloni, men det er første gang, at det foregår i Holsted. De andre år har det været på Naturskolen Perleholm mellem Jels og Mølby. Og Kate Jensen, der i sin tid fik ideen til den todages kolonitur, var begejstret for det nye sted. - Her kan vi alle sove indenfor. Det er kun 5. og 6. klasserne, der skal sove udenfor. Og for mange af børnene er det en kæmpe oplevelse at skulle sove her, fortalte Kate Jensen, mens der rundt omkring på det store område var fuld gang i at få løst alle opgaverne.

Caroline stod for en af posterne, hvor der skulle ledes efter guldklumper i noget grumset blåt vand. Foto: Dorthe Andresen

Rodeotyr var populær Indenfor i en af bygningerne var det ekstra sjovt, for her var der blevet opstillet en rodeotyr, som børnecentret havde lejet ved Sjov og Lej i Vejen. - Vi har fået sponsoreret penge fra ringriderforeningen i Lintrup, så vi har kunne leje rodeotyren, og i aften er der linedanceundervisning, fortalte Kate Jensen. Så begge kolonidage stod i det vilde vestens tegn - og børnene skulle naturligvis også senere - som rigtige cowboys gør - en tur i baren, hvor der i dagens anledning vankede "whisky" - eller rettere saftevand - og med alle de ting, som børnene når at opleve på kolonien, er der næppe tvivl om, at de har en masse at fortælle, når de igen kommer hjem til deres familier.

Hestene bevægede sig ikke så meget, men en ret kraftig sidevind gjorde det svært at få lassoerne til at ramme hestene. Foto: Dorthe Andresen

Børnecentret havde fået sponsoreret penge til at leje en rodeotyr - en aktivitet, der var meget populær blandt børnene. Foto: Dorthe Andresen

Der blev fulgt nøje med, når en af kammeraterne forsøgte at holde sig i sadlen på rodeotyren. Foto: Dorthe Andresen