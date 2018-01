Det våde vejr udfordrer grusvejene rundt i Vejen

- Det forsøger vi at afhjælpe så godt som muligt. Flere steder vil det dog kun være midlertidig afhjælpning. Der skal flere steder laves større tiltag og andre steder vil en egentlig opretning af vejene skulle afvente tørvejr og at vandet trækker væk, konstaterer Vagn Sørensen, formand for udvalget for teknik og miljø i en pressemeddelelse.

Vand fra markvejene og tilstødende arealer kan flere steder ikke komme væk, og står derfor på vejene og medvirker til at vejene bliver opkørte og mindre bekvemme at færdes på.

Det våde vejr her i vinterhalvåret er en udfordring, når det gælder om at holde grusvejene ordentligt farbare. Det giver mange henvendelser til kommunen. Ikke så få borgere ringer ind for at fortælle om hullede og ujævne veje. Ofte er der også masser af vand i hullerne på grusvejene.

Vejen Kommune opfordrer til, at hvis der opleves problemer med vejen eller skader på skilte eller lignende, så kan det indberettes på Vejen Kommunes hjemmeside.Gi os et praj er stedet på hjemmesiden, hvor der kan gives et tip om noget, der skal udbedres eller rettes. Linket til siden findes på: vejen.dk Her kan du sende et billede eller med tekst anføre hvad problemet er. Her kan du også følge status på din henvendelse.

Reparation af vejene

Vand fra markvejene og tilstødende arealer kan flere steder ikke komme væk, og står derfor på vejene og medvirker til at vejene bliver opkørte og mindre bekvemme at færdes på.

Alle grusveje er besigtiget den seneste uge og vil blive repareret i den kommende tid. De ringeste veje vil blive taget først.

Grusvejene vedligeholdes til det, der kaldes tilstandsniveau - at vejene lever op til et givent kvalitetsniveau. Dog er det ikke muligt helt at undgå huller om vinteren og støv fra vejene om sommeren.

- Grusveje er i perioder en driftsmæssig udfordring. Trafikken i det åbne land er stigende og transporter og maskinel bliver større. Specielt i våde perioder og i vinterhalvåret vanskeliggør det driften af vejene, da det her ikke er muligt at "høvle vejene" men kun at lægge grus i huller og de største lavninger, siger Vagn Sørensen.

Vejen Kommune anvender i dag to millioner kroner på driften af grusvejene. Byrådet har fra 2018 valgt at øge driftsbudgettet til grusvejene med en halv million kroner. Udvalget for teknik og miljø har derfor igangsat et arbejde, der skal sikre den bedst mulige anvendelse af midlerne, herunder også på hvordan opgaven løses. Målet er at bevare vejenes standard og om muligt at højne serviceniveauet.

Vejen Kommune har et samlet vejnet på 1303 km, heraf er der 230 kilometer grusveje fordelt på ca. 195 vejstrækninger. Grusvejene er inddelt i tre kategorier efter benyttelse og trafikken, herunder om der kører busser og lignende. Vejene i den højeste kategori vedligeholdes derfor også hyppigere.