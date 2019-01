Det svære valg er nu lidt lettere at træffe

Vejen Gymnasium og HF havde i den forgange uge stor succes med at invitere unge indenfor til åbent-hus-arrangementer. Alle kræfter blev sat ind på at gøre uddannelses-valget lettere at træffe.

- Torsdag aften havde vi endnu flere besøg, og mange af dem, der kom, gav udtryk for, at de fik afklaret de sidste ting og dermed blev bedre i stand til at træffe det rigtige valg. Arrangementerne er hvert år båret af vores elever, og de gør det super-godt, fortæller han.

Mellem 40 og 50 familier valgte lørdag formiddag at tilbringe et par hyggelige timer i selskab med veloplagte elever og lærere, som stod klar til at besvare spørgsmål, og rektor Lars Amdisen Bossen er meget tilfreds.

VEJEN: Skal? Skal ikke? Der er nok at tænke over for tiden, hvis man er ung og forlader en folkeskole eller en efterskole til sommer. Mange unge er lige nu i gang med at vælge ungdomsuddannelse, og Vejen Gymnasium og HF har i den forgangne uge haft stor succes med at invitere kommende elever og deres forældre til åbent hus.

De åbent hus-arrangementer, som Vejen Gymnasium og HF tilbyder hvert år, blev udviklet for fire år siden i en arbejdsgruppe bestående af to lærere, nogle elever og skolens rektor.Her fandt man frem til, at arrangementerne skulle være båret af skolens elever. Det er derfor elever, der viser rundt, og elever, som står på standene og fortæller om de forskellige fag. På standene står der også enkelte lærere. Vejen Gymnasium og HF har i alt cirka 515 elever. Lige nu er der 15 STX-klasser på skolen og fire HF-klasser. En undersøgelse viser, at Vejen Gymnasium og HF er det gymnasium i Syddanmark, der har den bedste løfteevne. Det vil sige, at gymnasiets elever rykker sig meget fagligt set i forhold til gymnasieelever i resten af regionen.

Freja er rimelig sikker på, at hun vælger at blive STX-elev på Vejen Gymnasium, og hun brugte lørdagens besøg til at blive klogere på de studieretninger, uddannelsen tilbyder.

Regitze har besluttet sig for at tage en STX-uddannelse men har ikke afgjort, om det skal være på gymnasiet i Vejen eller i Grindsted.

- Det er utroligt vigtigt, at vi træffer det rigtige valg, og det er svært for os at vide, hvad der er det rigtige valg. Det er fedt, at vi kan komme her og se stedet, så vi ikke den første skoledag står og overhovedet ikke ved, hvor vi skal gå hen.

Ida Skov Madsen og Mejra Kivenic fortalte om faget tysk og om, at der ikke er grund til at frygte det faglige niveau, for i gymnasiets tysktimer begynder man helt fra bunden og lærer alt det grundlæggende først. Foto: Chresten Bergh

Dejligt at fortælle

På standen med tysk havde 1.g-eleverne Mejra Kiveric fra Vejen og Ida Marie Skov Madsen fra Askov travlt med at fortælle de mange fremmødte om alt fra tyske gloser til afleveringer.

De berørte også nervøsiteten for ikke at være god nok fagligt.

- Jeg føler virkelig, at jeg giver noget videre ved at stå her på standen og fortælle. Jeg var i sin tid meget nervøs, da jeg valgte tysk, og sådan tror jeg, at mange har det. I folkeskolen er der mange, der siger, de ikke vil lære mere tysk, fordi det er så svært. Men man skal bare gå i gang og lære faget det fra bunden. Det gør vi her, lød det lørdag fra de to gymnasieelever.

Begge husker, hvordan det var at stå som folkeskoleelev og tænke "skal-skal ikke".

Mejra var sidste år ret sikker på, at hun skulle i gang med en STX-uddannelse, da hun gik efter at få så bred en uddannelse som muligt. Ida var derimod meget i tvivl om, hvad hun skulle vælge.

- Jeg ved, at mange unge lader sig påvirke af, hvad deres venner og veninder vælger. Ingen ønsker jo at stå helt alene et nyt sted, men for mit vedkommende hjalp det, at både min bror og min far har gået i gymnasiet, forklarede hun.

Elevrådsformand Jonas Hoff, som går i 3. g, fortalte både torsdag og lørdag, om livet som gymnasieelev.

Han slog fast, at man på Vejen Gymnasium og HF ikke har (citat:) "sagn-ombundne, kedelige "lortelærere".

- Hos os møder lærerne altid os elever i øjenhøjde, og gymnasiet er ikke større, end at vi får et godt fællesskab på tværs af klasser og studieretninger, lød det fra ham.

Åbent hus-arrangementerne bød desuden på små indslag fra den årlige musical, opført af skolens elever.

Musicalen byder blandt andet på kendte ABBA-numre.